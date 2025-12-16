阪神・大山は2回目のハワイ優勝旅行でも“恩返しファースト”を貫く。真っ先に感謝した相手は愛妻だ。祝賀会でも常に隣に寄り添ったパートナー最優先の1週間を過ごす。「シーズン中は迷惑をかけている。それを表に出さず、我慢してやってくれている。こういうところ（優勝旅行）でしっかり、感謝の気持ちを伝えたい」23年も2人で常夏の島を訪れ、パワースポットで有名なダイヤモンドヘッドに登った。今回も、ショッピングや