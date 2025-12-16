阪神・佐藤輝は米本土のロサンゼルスでの自主トレを経て、優勝旅行に合流。現地で合同練習を行う予定の森下とともに、歓迎レセプションでも笑顔を見せた。「結果を残して、優勝してここに来られたのはうれしい。家族と一緒に楽しみたい」と4番は元気いっぱい。森下も「活躍しての優勝旅行なので、凄く晴れた気持ちで、楽しめる」と充実の笑みを浮かべた。親孝行の場と位置付けており、「ハワイに来る前から、来季良い成績を収め