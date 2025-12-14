阪神・石井がルーキーの熱い思いを受け止めた。15日の新入団発表会見で、育成ドラフト2位の山崎（関西・兵庫）から、対戦したい投手として名前を挙げられた右腕。その“挑戦状”を「うれしいことです」と歓迎し、対戦時のプランも明かした。「今年覚えようと思っている変化球もあるので。初球、そんなんから入ったら面白いかなと」150キロ台の直球にスライダー、フォーク、シンカーを駆使し、今季はプロ野球記録を更新する50