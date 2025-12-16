児童の画像を生成AIを使うなどして加工し作成された性的な画像である「ディープフェイク」について、警察庁によりますと、今年1〜9月までに79件の事案を認知しています。被害児童の年代では中学生が最多で、関係性では加害者と被害者が同じ学年であったり、同じ学校に通っていたりするケースが約53パーセントと最も多いということです。具体的には今年、男子中学生が同じ学校の同級生の女子生徒がSNSに投稿した画像を生成AIで裸体