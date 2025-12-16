高市内閣にとって初の論戦の場となった臨時国会が閉幕した。約２か月間の会期中、大きな混乱がなかったのは、与野党の対決法案が少なかったためでもあろう。物価高対策を柱とした２０２５年度補正予算は、自民党と日本維新の会の与党と、国民民主党、公明党などが賛成して成立した。このほか、被害者保護を強化する改正ストーカー規制法など計１６本の法案が、多くの野党の賛成を得て成立した。与野党が協力して政策を前進