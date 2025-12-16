山火事が相次いで発生している。出火原因は一般に、たき火などの人為的な要因が多く、ひとたび起きると鎮火に時間がかかる。まずは出火を防ぐ対策の強化が欠かせない。今月に入り、群馬県富岡市の妙義山で火災が発生し、神奈川県伊勢原市と厚木市にまたがる日向山でも山火事が起きた。両県は、自衛隊に災害派遣を要請した。岩手県大船渡市では２月、平成以降で国内最大の３３７０ヘクタールを焼く山林火災が起きた。鎮火まで