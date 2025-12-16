楽天グループが生成ＡＩ（人工知能）の基盤技術となる国内最大規模の「大規模言語モデル（ＬＬＭ）」を開発したことが分かった。近く発表する。今後楽天のインターネット通販などに順次導入する。楽天が開発したＬＬＭ「ＲａｋｕｔｅｎＡＩ３・０」は、学習規模を示す「パラメーター数」で約７０００億を達成した。日本語独特の微妙な言い回しや文化、習慣をより深く理解できるという。運用に必要なコストを同規模のモデル