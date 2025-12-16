12月18日（木）の交通取締情報 ＜午前＞県道・・・上益城郡山都町畑（交差点違反）県道・・・宇城市不知火町柏原（携帯電話・シートベルト）国道266・・・天草市久玉町（携帯電話・シートベルト）  ＜午後＞県道・・・天草市五和町手野（スピード違反）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。