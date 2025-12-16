テレビ朝日系「芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル」（26年1月1日午後5時）の放送が決まったことを、番組を制作するABCテレビが17日、発表した。芸能人がチームを組み、味覚や音感など6つのジャンルの格付けチェックを受ける人気番組で、司会はダウンタウンの浜田雅功、アシスタントはヒロド歩美が務める。個人で81連勝中のミュージシャンGACKTも出演する。GACKTとチームを組むメンバーは番組内で発表される。正月恒例の