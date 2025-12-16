生成AIなどを悪用し実在する児童などの性的画像を作成する「性的ディープフェイク」の被害が深刻化していることを受けて、警察庁は被害相談の状況を初めて公表し、注意を呼びかけました。実在する児童や女性などの画像を生成AIや画像加工アプリの技術を悪用して性的な画像を作り出す「性的ディープフェイク」。誰でも簡単に被害者にも加害者にもなってしまうことから大きな問題となっています。「性的ディープフェイク」による子ど