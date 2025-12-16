新日本プロレスの来年１月４日の東京ドーム大会で引退する棚橋弘至（４９）と、同大会でデビューする東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフアロン（２９）が１７日、東京都世田谷区の道場で公開スパーリングを行った。互いが現役中では最初で最後の手合わせが実現し、ロックアップからの腕の取り合いなど基本的な攻防で汗を流した。棚橋は五輪王者の怪力を体感し「力強え！」と、うなり声。「組んだ瞬間、この人には