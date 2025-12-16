お笑いトリオ「3時のヒロイン」福田麻貴（37）が17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」2時間SP（後9・00）にゲスト出演。タクシー運がないと明かした。福田は「タクシー運があまりないなと思って」と切り出し「高速で3回くらい間違える人がいて」と語った。しかも「3回間違えられた時のコメントが“すみません！僕もう本当に何も考えてなくて！”」だったとし「考えろよ！と思って」と憤った。また、MCの笑いコンビ