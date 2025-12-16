バラク・オバマ元大統領夫妻は、映画監督のロブ・ライナー（78歳）と妻ミシェル・シンガー・ライナー（68歳）が死亡した日に、夫妻と会う予定だったという。12月14日、ライナー夫妻は米ロサンゼルスの自宅で遺体で発見された。ミシェル氏は「ジミー・キンメル・ライブ！」出演時に、「私たちは彼らと長年の友人で、その夜に会う予定だったんです」と語り、衝撃と深い悲しみを示した。バラク氏もXに追悼文を投稿し、「ミシェルと私