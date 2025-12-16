フジテレビは１８日、国民的アニメ「ちびまる子ちゃん」（日曜・後６時）のオープニング主題歌「おどるポンポコリン」を、２８日の放送から歌い手のＡｄｏが担当することを発表した。現在のももいろクローバーＺから６年８か月ぶりとなる歌手変更。ＯＰではアニメキャラクターとなったＡｄｏが登場し、ライブステージを意識した映像になるという。Ｂ．Ｂ．クィーンズが歌ったオリジナル曲は、「ちびまる子ちゃん」とともに社会