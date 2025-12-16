巨人・岸田行倫捕手（２９）が来季から新主将に就任することが１７日、決まった。１５日に阿部慎之助監督（４６）から正式に伝えられ、巨人軍第２１代主将を務めることが決まった。キャプテン制の復活は２年ぶりで、捕手の主将は阿部監督の現役時代以来、球団３人目。新主将は「勝てるチーム」を目指し、動いて、発言して、プレーでも引っ張る決意を示した。岸田は引き締まった表情で所信表明した。主将就任が決定。川上哲治、