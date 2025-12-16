正月恒例のテレビ朝日系「芸能人格付けチェック！」の「―２０２６お正月スペシャル」（１月１日、後５時）の放送が決定し、個人８１連勝中の歌手のＧＡＣＫＴ（５２）が出演することが１７日、分かった。番組の顔とも言えるのが、２００９年からほぼ毎年出演し、個人戦無敗の８１連勝を誇るＧＡＣＫＴ。昨年も、１００万円と５０００円のワインの目利きで銘柄まで言い当てるなど“格の違い”を見せつけたが、今年は「ワイン」