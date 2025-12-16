現役ドラフトで阪神からロッテに加入した井上広大外野手（２４）が１７日、ＺＯＺＯで入団会見に臨んだ。大阪・大東市出身で履正社から１９年ドラフト２位で入団した阪神では通算４５試合で打率１割８分９厘、３本塁打、１６打点。右の長距離砲としての才能を発揮できていない中、「もう関西には帰らないという覚悟でこの地に来ました。（移籍を）プラスにしたいです。タイガースでやってきたことは無駄ではないと思う。しっか