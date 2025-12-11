日本ハムの伊藤大海投手（２８）が１７日、来年３月に開催されるＷＢＣで日本人メジャーリーガーに負けない活躍を誓った。ドジャース・大谷がすでに参戦を表明し山本、菅野も内定。「今、ＮＰＢでやっている選手にもいい選手はたくさんいる。ＭＬＢの選手だけじゃないというのを見せたい」。沢村賞右腕は２３年の世界一のメンバーで、今回も代表入りが濃厚。ＮＰＢ最強投手として日本人のレベルの高さを世界に見せつける覚悟を示