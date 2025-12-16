【ホノルル（米ハワイ州）１６日（日本時間１７日）＝直川響】阪神・藤川球児監督（４５）が１６日（日本時間１７日）、優勝旅行先の米ハワイで強固なタイガースファミリー形成を呼びかけた。初日に祝賀会が開かれあいさつ。開口一番「アロハ〜！」と切り出し、場を盛り上げた後は「みなさんのご家族、現場で働くスタッフの方々が苦しく大変な思いをしてきたから、本日を迎えられました」と感謝した。前回２３年の３４５人を