前阪神のジョン・デュプランティエ投手（３１）が阪神のＶ旅行に合流した。祝賀会に参加し、関係者にあいさつ行脚。「阪神タイガースの選手として参加は最後ですけど、いい関係を築けている」と再会を喜んだ。今季は１５登板で６勝３敗、防御率１・３９。すでに阪神を自由契約となり、ＤｅＮＡと合意間近となっている。