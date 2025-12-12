広島は１７日、テイラー・ハーン投手（３１）と来季契約を結んだと発表した。再契約金５０万ドル（約７７００万円）、年俸７５万ドル（約１億１６００万円）プラス出来高払い。２年間全てリリーフの９０登板をこなした左腕は球団を通じ「再び最高のファンの前でプレーできる。とてもエキサイティングな気持ち」と、残留を喜んだ。今オフはドラフト、現役ドラフトを除き、補強は先発候補として獲得したメジャー通算２勝、マイナ