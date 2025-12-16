「TravisJapan」松田元太(26)が17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」2時間SP（後9・00）にゲスト出演。自身のメンバーカラーを「我慢してます」と明かした。松田のメンバーカラーは「青」で、「メンバーみんなで話し合って、自分がなりたい色とか、じゃんけんで決めた」と語った。MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」上田晋也から「青が好きなの？」と聞かれた松田は「青ってちょっとクールで知的なイメージが