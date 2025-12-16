きょうは西から高気圧がやってきて広く晴れます。太平洋側では一日を通して晴れる所が多くなるでしょう。日本海側では、朝までは雪や雨が残っているところもありますが、天気は回復傾向です。上空には寒気が流れ込んでいるため、晴れても気温はあまり上がらず、概ね平年並みとなるでしょう。風が強く吹く所もあり、日陰では日中でも寒く感じられそうです。暖かい服装でお過ごしください。あす金曜日も広く晴れますが、週末は低気圧