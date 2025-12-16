元バレエダンサーで女優の草刈民代（60）が17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」2時間SP（後9・00）に出演。足にヒビが入りながらも2週間後の公演に出演したことを明かした。草刈は「ケガはしょっちゅうありましたけど、毎年ロシアのバレエ団の日本公演にも参加していたので、毎年毎年、『白鳥の湖』を踊っていたんですね」と説明。ある時、「稽古している間にピリっと痛いなと思って。数日たって、どんどん痛くな