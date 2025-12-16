声優でナレーターの石原良（いしはら・りょう）さんが、急性心不全のため今月14日に亡くなった。94歳だった。所属の青二プロダクションが17日、発表した。葬儀は近親者で行った。石原さんは、熊本市出身。1950年にNHK熊本放送劇団に入団。さまざまな劇団をへて、青二プロダクション創立メンバーとして所属。同プロダクションのロゴもデザインしている。テレビアニメ「サイボーグ009」の002役、「魔法使いサリー」山部先生役、NHK『