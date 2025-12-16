16年リオ五輪レスリング女子48キロ級金メダリストの登坂絵莉さん（32）が17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」2時間SP（後9・00）に出演。レスリング選手だからこその期待に応えた結果、まさかのケガを負ったことを明かした。登坂さんは「元アスリートだから、学校に行かせてもらうことがあるんですけど、その時に“レスリングの凄さを見せてください”って言われるんですよ」と話し「とりあえず、力持ちだよって感じ