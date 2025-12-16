ボートレース住之江のSG「第40回グランプリ」は初日、2日目のトライアル1stを経て、3日目から始まる2ndに関浩哉、山口剛、峰竜太、西山貴浩、上條暢嵩、佐藤翼が進出。満を持して登場する賞金ランク上位6人と激突する。12Rは賞金トップの茅原悠紀が豪快に決着だ。賞金ランクトップの茅原が満を持して登場する。自ら勝ち得た1号艇のチャンスを生かすのみ。スタート踏み込んで他艇の追随を許さない。タイトル奪還へ幸先良く滑り