ボートレース住之江のSG「第40回グランプリ」は3日目。トライアル1stから6人が勝ち上がり、賞金ランク上位6人と激突するトライアル2ndが開幕する。「超イイ値」を担当する青木記者は思い出に残る12R3号艇の末永和也から高配当を狙う。あの感動は忘れられない。10月の津SGダービー。自分がスポニチに入って初めてのSG競走取材。しかも初の“超イイ値”担当だった。その時に優勝したのが末永だ。SG初優勝とは思えないオーラ。自