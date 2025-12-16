元フィギュアスケート選手でタレントの浅田舞（37）が17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」2時間SP（後9・00）に出演。ゲン担ぎがまさかの結果になったことを明かした。浅田は「フィギュアスケートをやっている時に、海外の試合に行くことが多くて、ゲン担ぎで直前に好きなものを食べるっていうことをしていて、当時ハマっていたのがクラゲだったんです。クラゲを食べたら、現地に行ってから食あたりみたいなものを起