2025年の日本競輪選手会福岡支部北九州事務所所属の表彰選手が17日、決まった。最優秀賞は8月の小倉G3を制し、11月のG1競輪祭にも出場した柳詰正宏で初の受賞となった。表彰式は年明けの同支部鏡開きの席上で行われる予定。各表彰選手は次の通り。▽最優秀賞＝柳詰正宏（97期）▽最優秀新人賞＝尾野翔一（127期）▽優秀賞＝阿部英斗（125期）▽敢闘賞＝園田匠（87期）、小川勇介（90期）、北津留翼（90期）▽特別