乃木坂46の奥田いろはが17日、都内で開催されたミュージカル『レイディ・ベス』製作発表記者会見に出席。小南満佑子とのＷキャストでミュージカル初主演を務める奥田は「私を信じて選んでくださった方がいらっしゃるはずだから、その方々にまず誠実に頑張りたい」と笑顔を見せた。【写真】可憐なドレス姿で歌唱パフォーマンスを披露する奥田いろは本作は、後に英国女王として約45年もの長きにわたって繫栄をもたらしたエ