菊池風磨が主演し、加藤浩次が原作・脚本・監督を手掛ける2026年1月7日スタートのドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』（中京テレビ・日本テレビ系／毎週水曜24時24分）より、追加キャストとして小宮山莉渚と丘みつ子の出演が発表された。【写真】ドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』丘みつ子出演カットも！本作は、“前代未聞!? ヒーロー×密室コメディー”。フリーターのナガレ（菊池）ら7人が秘密裏に呼び出されたのは防衛省。実