2026年2月6日より2週間限定でリバイバル上映される劇場版『涼宮ハルヒの消失』の入場者特典配布が決定。1週目の特典として、いとうのいぢ描き下ろしミニ色紙が配布される。 参考：『涼宮ハルヒの消失』2026年2月よりリバイバル上映アニメ20周年記念プロジェクト始動 2006年のTVアニメ放送開始から、2026年で20周年を迎える『涼宮ハルヒ』シリーズ。この記念すべき節目に、「涼宮ハルヒの御礼」プロジェクトが本格始