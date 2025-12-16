北海道・岩見沢警察署は2025年12月17日、岩見沢市に住む40代の女性がおよそ800万円をだまし取られるSNS型投資詐欺事件が発生したと発表しました。警察によりますと、女性は10月中旬ごろ、SNSを閲覧中に見つけた「株価が高騰する銘柄を教える」という趣旨の広告をクリックしたところ、別のSNSに誘導されたということです。その後SNSのやりとりで、投資イベント関係者を名乗る者から「この株を買えば儲かる」などと株の投資を誘われ