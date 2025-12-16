北欧フィンランドのオルポ首相は、国会議員らがアジア人差別とみなされる「つり目」のジェスチャーをした写真を投稿したことについて謝罪しました。オルポ首相は17日、駐日フィンランド大使館のSNSアカウントを通じて、国会議員らが「つり目」の写真を投稿したことについて謝罪文を掲載しました。謝罪文は日本語で書かれていて、「人種差別、あらゆる差別は、フィンランド社会にあってはならないものだ」としたうえで、「侮辱的な