東京・赤坂の個室サウナ店で夫婦が死亡した火事で、出火当時、非常用ボタンの受信盤の電源が切れていたことがわかりました。この火事は、今月15日、港区赤坂の個室サウナ店で背もたれなどが焼け、室内にいた川崎市の会社経営・松田政也さん（36）と妻でネイリストの陽子さん（37）が死亡したものです。その後の捜査関係者への取材で、サウナ室内には事務室につながる非常用ボタンが設置されていましたが、当時、事務室にある受信盤