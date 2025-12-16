【その他の画像・動画等を元記事で観る】 二宮和也と川口春奈が出演するJCBの新CM「買いものって、メッセージだ。」篇が、12月18日より全国で放映開始となる。 またYouTubeのJCB公式チャンネルでは、CM撮影の様子を収録したメイキング・インタビュー映像も公開される。 ■CMストーリー 「買いものって、メッセージだ。」篇では、二宮と川口、そしてさまざまな人の日常のシーンから、買い