【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの深澤辰哉・宮舘涼太・岩本照が、“WAVEカラーコンタクトRING”の“フラワーコレクション”を題材にした新TVCM『花咲け！WAVE EYES』篇（2026年1月下旬より放映スタート）に出演することが決定。スペシャルサイトも公開となった。 ■インタビューでは愛用するカラコントークも公開 前作に引き続き、深澤辰哉、宮舘涼太、岩本照の3人が揃っての