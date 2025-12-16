二宮和也（42）と川口春奈（30）が出演するJCBの新CM「買いものって、メッセージだ。」二宮和也編と、同川口春奈編が今日18日から全国で放送される。新CMは、二宮と川口、そしてさまざまな人の「買いもの」のシーンから、買いものにこめられた、言葉だけでは伝えきれない想いを描いている。二宮は家に届いた段ボール箱のみかんから「ただ、元気でいてくれたらそれでいいからね」という想いを感じながら、うれしそうにほお張る。家