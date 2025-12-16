【モデルプレス＝2025/12/18】乃木坂46の奥田いろはが12月17日、都内で行われたミュージカル『レイディ・ベス』の製作発表記者会見に、出演の小南満佑子、有澤樟太郎、手島章斗、丸山礼、有沙瞳、内海啓貴、松島勇之介、演出・訳詞・修辞の小池修一郎氏（宝塚歌劇団）とともに出席。初座長への思いを語った。【写真】乃木坂46奥田いろは、オーラ＆スタイル話題の卒業式ショット◆ミュージカル「レイディ・ベス」本作は、後に英国女