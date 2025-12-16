家族と悩んで巨人から戦力外通告を受けていた今村信貴投手（３１）が現役を引退することが１７日、分かった。今後は球団のアカデミーコーチに就任。「人に恵まれた野球人生でした。目立った活躍もせずに１４年間やれたというのはみなさんのおかげだし、感謝感謝の野球人生でした」とプロ人生を振り返った。太成学院大高から１１年ドラフト２位で入団。２年目の１３年にドラフト制後、球団左腕最年少の１９歳６か月でプロ初勝