シンガー・ソングライターの山下達郎の代表曲「クリスマス・イヴ」が１２月２２日付の「オリコン週間シングルランキング」で５位にランクインし、同作の「週間シングルＴＯＰ１００入り」の連続記録が４０年となった。この記録を受け、「ＭｏｓｔｃｏｎｓｅｃｕｔｉｖｅｙｅａｒｓｔｏａｐｐｅａｒｏｎｔｈｅＪａｐａｎｓｉｎｇｌｅｃｈａｒｔ（日本のシングルチャートに連続でチャート・インした最多年数）」