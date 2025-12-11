ディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』（12月5日公開）の劇中歌、シャキーラの「Zoo」が、18日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で上昇率266.3％を記録し、1位を獲得した。【動画】ズートピア２」日本版本予告『ズートピア2』は、全国映画動員ランキングにおいて2週連続で1位を獲得（興行通信社調べ）。動員は301万人、興収42億円を突破している。このほか、本格的シーズンに突入したクリ