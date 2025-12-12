9人組グループ・Snow Manの深澤辰哉、宮舘涼太、岩本照が、パレンテ「WAVEカラーコンタクトRING」の“フラワーコレクション”を題材にした新テレビCM「花咲け！WAVE EYES」篇に出演する。来年1月下旬より放映開始し、スペシャルサイトも公開する。【動画】佐久間大介がりゅう拡散ダイレクトの新CMに出演前作に引き続き、3人がそろって出演する今回の新CMでは、WAVEカラーコンタクトRINGの“フラワーコレクション”を仕事の相棒