BUMP OF CHICKENのライブツアーを収めた最新音楽映像作品『BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous at TOKYO DOME』が、18日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」において、音楽作品のDVDとBlu-ray Disc（以下BD）を合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」で自身通算7作目の1位を獲得。合計売上は5.1万枚となった。【写真】ファンは見逃せない…！BUMP OF CHICKEN 新譜の特典画像本作は、「オリコン週間ア