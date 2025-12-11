シンガー・ソングライター・山下達郎の「クリスマス・イブ」が、40年連続で「オリコン週間シングルランキング」TOP100入りを果たし、歴代1位の「TOP100入り連続年数」を40年連続に更新した。【写真】「クリスマス・イブ」ギネス世界記録認定証の写真「クリスマス・イブ(2025 Version)」は、2026年度の第1週目となる12月22日付「オリコン週間シングルランキング」にて、初週1.5万枚を売り上げ、5位にランクイン。「クリスマス・