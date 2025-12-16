高市総理はきのう（17日）、臨時国会の会期末にあたって記者会見に臨み、衆議院の解散・総選挙については「考えている暇がございません」と答えました。高市総理「令和8年度の税制改正や当初予算の取りまとめなど目の前でもうやらなきゃいけないことが山ほど控えておりますので、解散については考えている暇がございません」高市総理は解散総選挙について、税制改正や2026年度予算案の取りまとめなどを理由に「考えている暇がござ