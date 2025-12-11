シンガー・ソングライター山下達郎（72）が10日に発売した「クリスマス・イブ（2025 Version）」が、12／22付オリコン週間シングルランキングで5位にランクインし、87年度から続く週間シングルTOP100入り連続年数記録が40年連続に更新された。その記録が「日本のシングルチャートに連続でチャート・インした最多年数」のカテゴリーで、ギネス世界記録に認定された。「クリスマス・イブ」は、83年6月発売のアルバム「MELODIES」から