きょうの為替市場はＮＹ時間に入って再びドル売りが優勢となっており、ポンドドルはロンドン時間の下げを取り戻している。ロンドン時間には一時１．３２ドル台まで下落する場面も見られた。一方、ポンド円も２０７円台前半まで下落したものの、ＮＹ時間に入って２０８円台に上昇している。ポンド円は２１日線の上をしっかりと維持されており、上昇トレンドが続いている。 ロンドン時間の下げはこの日発表の１１月の英消費者