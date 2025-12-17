「出会いはあるのに、なぜか彼氏ができない…」そんな悩みを抱える女性は少なくありません。実はそこには共通する“恋の盲点”が隠れているんです。そこで今回は、そんな彼氏ができない女性に共通する「原因」を解説します。会話が“自分発信だけ”になっている「いいな」と思う男性の前だと、つい自分をアピールすることに必死になりがち。でも、一方通行な会話は相手にとって“押し売り”に聞こえてしまうでしょう。男性は「自分